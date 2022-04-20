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Задымление возле мэрии Москвы ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали задымление на Тверской площади

Фото: Кристина Пушкина / ТАСС

Сотрудники МЧС ликвидировали задымление на Тверской площади возле здания мэрии в центре Москвы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата правительства столицы Алексей Немерюк.

По его словам, задымление произошло на территории располагающейся на площади ярмарки. Оно было оперативно устранено экстренными службами города, подчеркнул чиновник.

«Возможно, загорелась проводка. Пострадавших нет», — уточнил Немерюк.

О задымлении в торговых павильонах на Тверской площади стало известно ранее 20 апреля. Очевидцы сообщали, что часть улицы окутана дымом.

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Варвара Кошечкина
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