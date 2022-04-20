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Возле мэрии Москвы начался пожар

В центре Москвы возле памятника Юрию Долгорукому начался пожар

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

В центре Москвы напротив здания городского правительства на Тверской площади начался пожар. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Что именно горит — пока неизвестно. По данным Mash, очаг возгорания находится в павильонах у памятника Юрию Долгорукому. По предварительной информации, возгорание возникло в подвале фестивальной площадки, людей там нет.

На место прибыли сотрудники МЧС.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На них видно, что часть улицы окутана дымом.

В январе пожар начался в пристройке к жилому дому в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в центре Москвы. ЧП произошло в ресторане. В результате два человека пострадали, один погиб.

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Евгения Куликова
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