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Пожар возле мэрии Москвы попал на видео

В сети появились кадры пожара возле правительства Москвы

Пожар возле мэрии Москвы у памятника Юрию Долгорукову попал на видео. Его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как часть улицы окутана черным дымом. Из здания напротив правительства Москвы также валит дым.

Авторы канала утверждают, что на место происшествия уже приехали пожарные. Очаг возгорания, по их данным, находится в павильонах у памятника Юрию Долгорукому.

О пожаре напротив здания мэрии стало известно в среду, 20 апреля. Предварительно, возгорание произошло в подвале ярмарочного павильона, людей там не было.

В феврале пожар произошел в центре Москвы на Спартаковской улице, где находится Богоявленский собор. Тогда загорелась пристройка к храму, в которой находилась трапезная — пожар начался на ее втором этаже.

Анастасия Шейкина
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