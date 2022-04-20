Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Алтае отпразднуют начало цветения маральника

Праздник «Цветение маральника» отметят в Алтайском крае

Фото: Туристский центр Алтайского края

В Алтайском крае отметят праздник «Цветение маральника», приуроченный к открытию летнего туристического сезона. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Алтайтурцентр»

Уточняется, что мероприятие пройдет 1 мая на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». На площадке для гостей выступят барабанщики Big drumma show и новосибирский коллектив «Рви Меха — Оркестр!». Кроме того, все желающие смогут попробовать блюда национальной алтайской кухни.

Праздник проводится ежегодно с 2013 года по случаю начала цветения маральника — редкого растения, которое напоминает японскую сакуру. В это время в регион традиционно приезжает много туристов, желающих полюбоваться этим зрелищем. Рекорд посещаемости мероприятия был зафиксирован в 2018 году, когда за один день его посетили около 30 тысяч человек.

Ранее в апреле сообщалось, что Алтайский край вошел в тройку самых популярных российских регионов среди любителей этнотуризма. На втором месте в списке оказался Дагестан, на третьем — Татарстан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров
10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Израиль отказался продавать Украине вооружение
Германия отвергла требования России по оплате газа
Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд
Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи
Шойгу показал Путину первый запуск ракеты «Сармат»
Квартиры в московских новостройках начали дешеветь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.