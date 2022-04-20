На Алтае отпразднуют начало цветения маральника

Праздник «Цветение маральника» отметят в Алтайском крае

В Алтайском крае отметят праздник «Цветение маральника», приуроченный к открытию летнего туристического сезона. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Алтайтурцентр»

Уточняется, что мероприятие пройдет 1 мая на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». На площадке для гостей выступят барабанщики Big drumma show и новосибирский коллектив «Рви Меха — Оркестр!». Кроме того, все желающие смогут попробовать блюда национальной алтайской кухни.

Праздник проводится ежегодно с 2013 года по случаю начала цветения маральника — редкого растения, которое напоминает японскую сакуру. В это время в регион традиционно приезжает много туристов, желающих полюбоваться этим зрелищем. Рекорд посещаемости мероприятия был зафиксирован в 2018 году, когда за один день его посетили около 30 тысяч человек.

Ранее в апреле сообщалось, что Алтайский край вошел в тройку самых популярных российских регионов среди любителей этнотуризма. На втором месте в списке оказался Дагестан, на третьем — Татарстан.