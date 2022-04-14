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Названы самые популярные регионы России для этнотуризма

Tvil.ru: самым популярным российским регионом для этнотуризма оказался Алтай

Фото: Sergei Wing / Reuters

В тройку самых популярных российских регионов среди любителей этнотуризма вошли Алтай, Дагестан и Татарстан. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, 42 процента отечественных туристов признались, что мечтали бы отправиться в этнотур по Алтайскому краю, чтобы увидеть быт потомков кочевых народов Сибири. Также путешественники хотели бы посетить регион ради красивых фотографий цветущего маральника на альпийских склонах Алтайских гор.

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На втором месте в списке оказался Дагестан — 14 процентов участников опроса признались, что с удовольствием поехали бы в республику, чтобы увидеть, как живут горцы, посмотреть на Сулакский каньон, Сарыкумский бархан и погулять по старинному городу Дербент. Третью строчку рейтинга самых желанных этнических республик России занял Татарстан. В Казань, Елабугу, Болгар и другие города региона хотели бы поехать 12 процентов туристов.

Также восемь процентов россиян хотели бы посетить Кабардино-Балкарию, Хакасию выбрали шесть процентов, Башкортостан — пять процентов. Карачаево-Черкесии и Тыве отдали свое предпочтение по четыре процента респондентов, за Саху и Чувашию проголосовали по три процента опрошенных.

Ранее сообщалось, что в селе Еткуль в Челябинской области прошел фестиваль-конкурс народной культуры «Этно-style». В соревновании приняли участие вокально-инструментальные ансамбли и солисты, театры мод, дизайнеры одежды и хореографические коллективы.

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Валентина Процкова
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