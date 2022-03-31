В Челябинской области прошел этно-фестиваль

В селе Еткуль прошел фестиваль-конкурс народной культуры «Этно-style»

В селе Еткуль в Челябинской области прошел фестиваль-конкурс народной культуры «Этно-style». Об этом сообщает портал Ural Press.

В соревновании приняли участие вокально-инструментальные ансамбли и солисты, театры мод, дизайнеры одежды и хореографические коллективы. Примечательно, что конкурс не был разделен на номинации.

Гран-при фестиваля завоевали Дарья Якунина из республики Башкортостан и Театр Эстрадного Танца «Культура Движения» из Челябинска.

Ранее в марте в Забайкальском крае в рамках Года культурного наследия народов России прошел конкурс «Мистер и Миссис Этно — 2022». В мероприятии приняли участие 24 представителя национальных диаспор Агинского Бурятского округа, Шилкинского, Красночикойского и Улетовского районов Забайкалья.