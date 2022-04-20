В МВД заявили о попытке воевавших на Украине попасть в Россию под видом беженцев

МВД заявило о попытке воевавших на Украине попасть в Россию под видом беженцев

В МВД считают, что воевавшие на Украине люди пытаются попасть на территорию России под видом беженцев. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрия Петрова.

По данным агентства, Петров на заседании президиума Общественного совета при МВД России заявил, что в составе беженцев в Россию пытаются проникнуть лица, принимающие участие в боевых действиях. Он отметил, что точное количество таких лиц в данный момент назвать не может, но они выявляются с определенной периодичностью; к ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов предупредил о риске проникновения в страну экстремистов и преступников с Украины. При этом Зубов отметил, что границу контролируют сотрудники спецслужб, которые способны предотвратить проникновение в страну подобных злоумышленников.