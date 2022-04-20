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В России оценили резервы НАТО для помощи Украине

Военный эксперт Андрей Фролов оценил резервы НАТО для помощи Украине

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Российский военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий» оценил резервы военно-промышленного комплекса (ВПК) стран НАТО для помощи Украине.

По его мнению, западная военная промышленность не работала в мобилизационном режиме со времен, вероятно, войны во Вьетнаме, в связи с чем у «производства нет законсервированных мобилизационных мощностей, а также лишних средств для создания новых производств».

Кроме того, автор отметил, что некоторая западная техника, в частности переносная противотанковая управляемая ракета Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), показала себя не очень хорошо, поэтому «министерства обороны стран НАТО, скорее всего, ускорят разработку новых комплексов».

«Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что западный ВПК имеет определенные резервы для наращивания производства комплексов, востребованных украинской армией, но он не будет выражаться порядками — в лучшем случае десятками процентов», — уверяет эксперт.

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По его словам, «подготовка производства новых партий займет месяцы». «А это значит, что поставки на Украину будут осуществляться со складов армий НАТО примерно в том же режиме, что имело место до сегодняшнего дня», — резюмировал автор.

В апреле Фролов заявил, что в ходе российской спецоперации по защите Донбасса был уничтожен харьковский «куст» предприятий украинского ВПК.

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Иван Потапов
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