Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Визажистка сделала ринопластику и потеряла способность улыбаться

Daily Star: блогерша Тейлор Райан осталась с грустным выражением лица после ринопластики

Кадр: @leahtaylor.mua

Визажистка Тейлор Райан осталась с грустным выражением лица после ринопластики. На ее ролик в TikTok обратила внимание редакция Daily Star.

Блогерша с никнеймом @leahtaylor.mua сделала операцию по уменьшению размера и коррекции формы носа. Юзерша отметила, что осталась довольна работой пластического хирурга, однако процесс реабилитации, по ее словам, протекал болезненно. Например, она долгое время не спала на боку, страдала от постоянных кровотечений и едва могла есть самостоятельно — только через соломинку.

Кроме того, лицо девушки сильно отекло, а на коже появились синяки. Наиболее пугающим последствием Райан назвала проблемы с мимикой, которые наблюдались у нее около четырех недель. «Во время операции повреждаются мышцы, поэтому вы потеряете способность улыбаться на некоторое время», — поделилась она.

Материалы по теме:
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Результаты вмешательства блогерша запечатлела на камеру. «Вещи, о которых вам не скажут перед ринопластикой», — добавила тиктокерша. Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров и получило многочисленные отклики от зрителей. «Мне пришлось сделать ринопластику, чтобы исправить носовые пазухи. Очень хорошо понимаю», «Лично мне процедура далась гораздо проще, мне вас жаль», «У меня реабилитация заняла целый год! Каждое утро я просыпалась с опухшим носом», — писали в комментариях.

Ранее в апреле блогерша Шейла Флорес Перез пожаловалась на последствия контурной пластики. Девушка увеличила губы у косметолога с помощью одного миллилитра гиалуроновой кислоты. После процедуры появился отек, который, по словам юзерши, стремительно увеличивался. Кроме того, кожа губ приобрела фиолетовый оттенок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о двух сбитых в Донбассе «Точках-У»
Планировавшие массовое убийство в школе Саратова подростки получили срок
Российский фондовый рынок открылся падением
Минобороны заявило об уничтожении 73 объектов ВСУ
Стало известно о планах повысить возраст для руководителей на госслужбе
Американский самолет патрулировал Черное море перед затоплением «Москвы»
Минобороны сообщило об обстреле 1053 объектов на Украине
ЛНР обвинила Украину в эвакуации командования из зоны боевых действий
Российский чемпион Bellator высказался о повторном поединке с бывшим бойцом UFC
Россиянам раскрыли способ сэкономить на одном виде товаров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.