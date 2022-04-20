Индию призвали отказаться от дружбы с Россией

Автор The Telegraph Уорнер призвал Индию отказаться от дружбы с РФ в ущерб своим интересам

Обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер заявил, что Индии необходимо присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист заявил, что дружба Нью-Дели с Москвой говорит о том, что Индия находится в едином лагере с Китаем. Автор The Telegraph назвал эту ситуацию «совершенно неприемлемым положением дел, которое вызывает серьезные вопросы».

Поэтому Уорнер призвал Индию отказаться от выгодных контрактов на закупку нефти и широкого спектра вооружений у России в ущерб своим интересам. Вместо этого Индия приобретет у Запада военные системы по субсидированным ценам. Это позволит уменьшить долю Москвы на этом рынке и пригласить Нью-Дели для создания коалиции против Китая.

«Отношения Индии и России могут носить исключительно деловой характер. Однако, к сожалению, в наши дни бизнес тесно связан с геополитикой. По этой причине премьер-министр страны Нарендра Моди должен окончательно определиться, на чьей он стороне», — заключил Уорнер.

Ранее индийский генерал-майор в отставке П. К. Сехгал. объяснил превосходство российского оружия над западным. По его словам, первое гораздо более надежное.