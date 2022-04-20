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Индийский генерал объяснил превосходство российского оружия над западным

Генерал-майор армии Индии Сехгал назвал российское оружие гораздо надежнее западного

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Российское оружие лучше западного по стоимости и надежности. Превосходство производимой в России военной техники РИА Новости объяснил генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.

«Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту», — сказал военный эксперт.

По его словам, «западное оружие является слишком сложным и часто подводит, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий».

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В декабре 2021 года американское издание 19FortyFive заметило, что Индия может не испугаться возможных санкций со стороны США и, действительно, стать первым покупателем российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей».

В том же месяце в Министерстве обороны Индии сообщили, что в стране завершились испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с самолета Су-30МКИ.

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Иван Потапов
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