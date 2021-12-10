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В Индии испытали ракету для Су-30МКИ

В Индии начнут серийное производство ракеты BrahMos для воздушного носителя

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с самолета Су-30МКИ завершили в Индии. Успешные испытания позволяют начать серийное производство версии боеприпаса для воздушных носителей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Индии.

Запуск ракеты с истребителя Су-30МКИ произвели на испытательном полигоне в Чандипуре в среду. В сообщении отметили, что ракета летела по запланированной траектории. Испытания подтвердили заявленные характеристики боеприпаса.

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22 октября

Сверхзвуковую противокорабельную ракету BrahMos разработали специалисты ВПК «НПО машиностроения» и Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Ракету производят на совместном российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace.

В феврале издание The Drive сообщило о перспективной ракете для российского истребителя Су-57. В публикации предположили, что гиперзвуковое оружие может быть основано на российско-индийской ракете BrahMos-II.

В 2019 году в Индии впервые испытали версию ракеты для воздушных носителей. BrahMos успешно поразила цель у побережья штата Одиша. Дальность ракеты составляет 300 километров.

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Даниил Иринин
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