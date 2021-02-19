В США рассказали о «меняющей правила игры» ракете Су-57

Компактная гиперзвуковая ракета, размещаемая во внутреннем отсеке российского истребителя пятого поколения Су-57, могла бы «изменить правила игры», пишет The Drive.

«Хотя подробности о скорости и дальности заявленного нового оружия неизвестны, ракета могла бы поражать цели в очень короткие сроки, предоставляя очень мало времени для ответа», — рассказывается в публикации американского издания.

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Согласно The Drive, перспективное гиперзвуковое оружие может быть основано, в частности, на создаваемой российско-индийской ракете BrahMos-II, которая, в свою очередь, базируется на сверхзвуковой BrahMos-I, либо на российском «Цирконе».

Издание отмечает, что наличие у Су-57 гиперзвукового оружия повысить привлекательность истребителя для зарубежных заказчиков. «Только время покажет, реально ли это новое оружие, о котором сообщается в настоящее время», — заключается в публикации.

В феврале РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Су-57 испытали с макетами супероружия — новой гиперзвуковой ракеты. Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время с новыми ракетами, относящимися к классу «воздух — поверхность», планируется провести бросковые испытания.