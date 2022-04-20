Названы самые популярные цвета в маникюре у россиянок

«Газета.Ru»: красный цвет маникюра назван одним из самых популярных у россиянок

Директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала самые популярные цвета в маникюре у россиянок. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

Специалистка отметила, что клиентки чаще всего выбирают классические красные цвета. При этом посетительницы также экспериментируют с дизайном. «Очень актуальны разнообразные виды френча: классический, когда красным цветом красят линию улыбки, и лунный френч, когда красным покрывают все ногтевое ложе», — рассказала Котова.

Кроме того, в список актуальных вошли розовые тона — от ярких неоновых до пастельных и полупрозрачных. Как считает эксперт, последние оттенки универсальны, с их помощью можно скрыть отросшие ногти. В то же время Котова обратила внимание, что россиянки также начали отдавать предпочтение синему цвету. «Синие оттенки хорошо подходят под самые разные типажи внешности и тон кожи, но в России они никогда не были настолько популярны, как этой весной», — объяснила специалистка.

В заключение эксперт добавила, что летом будет актуален маникюр в серых тонах, скомбинированный с ярким оттенком. «С приходом весны среди популярных цветов можно встретить желтый, но не как основной цвет, а как дополнительный, для акцента в маникюре», — отметила Котова.

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