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В Москве перекрасили песочницу из-за сходства с флагом Украины

В Москве перекрасили песочницу из-за сходства с флагом Украины после жалоб жителей

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Москвичи пожаловались на песочницу в желто-голубую полоску. Объект на детской площадке решили перекрасить из-за сходства с украинским флагом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жителей комплекса «Скай Форт» возмутил цвет одной из песочниц после обновления покраски детской площадки во дворе дома. Они пожаловались в управляющую компанию, обвинив сотрудников в провокации.

В организации ответили, что совпадение цвета песочницы с флагом Украины — случайность. Через час после поступления жалоб компания отправила сотрудников, которые перекрасили конструкцию в зеленый.

Ранее москвич заявил на приемного сына в полицию за высказывания о военных действиях России на территории Украины. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что молодой человек не оскорблял Вооруженные силы России (ВС РФ), но начал выкрикивать лозунги в поддержку Украины во время ссоры. Полицейские составили протокол — теперь юноша обвиняется в дискредитации использования ВС РФ, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Александра Качан
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