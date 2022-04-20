В Москве перекрасили песочницу из-за сходства с флагом Украины после жалоб жителей

Москвичи пожаловались на песочницу в желто-голубую полоску. Объект на детской площадке решили перекрасить из-за сходства с украинским флагом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жителей комплекса «Скай Форт» возмутил цвет одной из песочниц после обновления покраски детской площадки во дворе дома. Они пожаловались в управляющую компанию, обвинив сотрудников в провокации.

В организации ответили, что совпадение цвета песочницы с флагом Украины — случайность. Через час после поступления жалоб компания отправила сотрудников, которые перекрасили конструкцию в зеленый.

Ранее москвич заявил на приемного сына в полицию за высказывания о военных действиях России на территории Украины. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что молодой человек не оскорблял Вооруженные силы России (ВС РФ), но начал выкрикивать лозунги в поддержку Украины во время ссоры. Полицейские составили протокол — теперь юноша обвиняется в дискредитации использования ВС РФ, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.