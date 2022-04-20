Плюс-сайз-модель показала фото без ретуши и восхитила подписчиков

Daily Star: плюс-сайз-модель Меган Ким восхитила подписчиков снимками без ретуши

Плюс-сайз-модель Меган Ким разместила серию снимков без ретуши и восхитила подписчиков. Фотографиями заинтересовалась редакция Daily Star.

Беременная активистка бодипозитива сфотографировалась в раздельном купальнике с лифом лавандового цвета и черными плавками. Блогерша показала фигуру на камеру, отказавшись от применения фильтров и фотошопа. На кадрах видны несовершенства и целлюлит на ее коже. «Неважно, как мы выглядим. Жизнь слишком коротка, чтобы годами разрушать ее из-за прыща на плече, целлюлита и набранного веса», — высказалась Ким.

Пользователи сети восхитились смелостью инфлюэнсера. «Большое спасибо за эти фото! Мне нужно было убедиться, что иметь целлюлит — нормально», «Хотелось бы выглядеть так же прекрасно во время беременности», «Великолепно! Ты очень красива», — комментировали подписчики.

Ранее в апреле британская модель Джорджи Кларк раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях. Телезвезда рассекретила лайфхак, который применяют ее коллеги, чтобы добиться идеальной фигуры в кадре. Девушка разместила коллаж из двух снимков, на которых она запечатлена в одном и том же купальнике, но в разных ракурсах. Доказав разницу, юзерша призвала подписчиков не сравнивать себя с другими.