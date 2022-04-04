Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Британская блогерша Джорджи Кларк раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Британская модель и телезвезда Джорджи Кларк раскрыла секретный лайфхак, который ее коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша рассказала правду о том, как популярные в сети личности на самом деле добиваются идеальной фигуры на снимках. Девушка разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в одном и том же раздельном купальнике пудрово-розового оттенка. На левом кадре юзерша позирует спиной к камере, демонстрируя целлюлит на бедрах и ягодицах.

В то же время на правом фото Кларк сфотографировалась боком и запечатлела гладкую и ровную кожу на ногах. Блогерша объяснила, что девушки тщательно продумывают локацию съемки, а также подбирают подходящее освещение. Кроме того, они публикуют в сеть только фото с удачными ракурсами, которые скрывают недочеты фигуры.

«Эти фото были сделаны с интервалом в пять секунд. Это одно и то же тело при разном освещении. Пожалуйста, не стоит обманываться, когда вы видите снимки из журналов и интернета, где модели выглядят безупречно. 90 процентов успеха лежит на правильном освещении и расположении камеры. Перестаньте сравнивать себя с другими, вы великолепны», — подписала Кларк публикацию.

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