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Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Британская блогерша Джорджи Кларк раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Фото: Terry Scott / Globallookpress.com

Британская модель и телезвезда Джорджи Кларк раскрыла секретный лайфхак, который ее коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша рассказала правду о том, как популярные в сети личности на самом деле добиваются идеальной фигуры на снимках. Девушка разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в одном и том же раздельном купальнике пудрово-розового оттенка. На левом кадре юзерша позирует спиной к камере, демонстрируя целлюлит на бедрах и ягодицах.

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В то же время на правом фото Кларк сфотографировалась боком и запечатлела гладкую и ровную кожу на ногах. Блогерша объяснила, что девушки тщательно продумывают локацию съемки, а также подбирают подходящее освещение. Кроме того, они публикуют в сеть только фото с удачными ракурсами, которые скрывают недочеты фигуры.

«Эти фото были сделаны с интервалом в пять секунд. Это одно и то же тело при разном освещении. Пожалуйста, не стоит обманываться, когда вы видите снимки из журналов и интернета, где модели выглядят безупречно. 90 процентов успеха лежит на правильном освещении и расположении камеры. Перестаньте сравнивать себя с другими, вы великолепны», — подписала Кларк публикацию.

В феврале плюс-сайз-модель отказалась от фотошопа на снимках и стала секс-символом. Дебора Порто рассказала, что раньше регулярно редактировала свои фотографии, однако теперь не чувствует в этом потребности, поскольку полностью изменила свой образ жизни. В частности, героиня материала пересмотрела диету, отказалась от сахара и начала ежедневно тренироваться для поддержания тела в тонусе.

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Таисия Косинцева
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