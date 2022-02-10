Плюс-сайз-модель отказалась от фотошопа на снимках и стала секс-символом

Бразильская плюс-сайз-модель отказалась от фотошопа на снимках в откровенных нарядах и стала секс-символом в своей стране. На ее историю обратили внимание журналисты Daily Star.

Дебора Порто (Debora Porto) рассказала, что раньше регулярно редактировала свои фотографии, однако теперь не чувствует в этом потребности, поскольку полностью изменила свой образ жизни. В частности, героиня материала пересмотрела диету, отказалась от сахара и начала ежедневно тренироваться для поддержания тела в тонусе.

«Я хочу помочь женщинам принять себя такими, какие они есть. Фотографии в бикини и белье заставляют меня чувствовать себя сексуальнее, сильнее. Я делюсь ими, чтобы вдохновлять и других», — призналась она.

Согласно информации издания, Порто стала первой бразильской бодипозитивной плюс-сайз-моделью, которая позировала обнаженной для ведущего мужского журнала Sexy Magazine в 2018 году.

На данный момент она ведет страницу в Instagram, где делится откровенными снимками и рекламными интеграциями с различными брендами. На нее подписаны 710 тысяч человек.

В ноябре 2021 года блогерша Карина Ирби показала целлюлит на фото без ретуши и порадовала поклонников. На опубликованном в сети кадре Карина Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии.