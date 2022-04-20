В США назвали причину расширения списка санкций

Минфин США заявил, что черный список по России был расширен за попытки обхода санкций

Министерство финансов США назвало причину расширения черного списка по России. Как отметили в ведомстве, это было сделано за попытки обхода ранее введенных американских санкций, передает ТАСС.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — пояснили в Минфине.

В новый санкционный список попал Транскапиталбанк и более 40 лиц и организаций, которые американское ведомство называет «глобальной сетью» и полагает, что ею управляет российский бизнесмен предприниматель Константин Малофеев.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Рестрикции введены в том числе первого заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева. Соединенные Штаты внесли в списки ограничений 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.

