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В США назвали причину расширения списка санкций

Минфин США заявил, что черный список по России был расширен за попытки обхода санкций

Фото: Pixabay

Министерство финансов США назвало причину расширения черного списка по России. Как отметили в ведомстве, это было сделано за попытки обхода ранее введенных американских санкций, передает ТАСС.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — пояснили в Минфине.

В новый санкционный список попал Транскапиталбанк и более 40 лиц и организаций, которые американское ведомство называет «глобальной сетью» и полагает, что ею управляет российский бизнесмен предприниматель Константин Малофеев.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Рестрикции введены в том числе первого заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева. Соединенные Штаты внесли в списки ограничений 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.

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Марина Совина
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