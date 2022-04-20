США ввели новый пакет санкций против России

Минфин США ввел санкции против 29 физических и 40 юридических лиц России

Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Рестрикции коснулись в том числе первого заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева. Под ограничения попали основатель и владелец IBS Group Анатолий Карачинский, а также гражданин Новой Зеландии, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч.

Минфин США включил в санкционные списки 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо назвал условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно, если Москва изменит свою политику. Он пояснил, что подвергнутые санкциям лица должны понимать, что цель ограничений — это изменение поведения.