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США назвали условие для отмены санкций против России

Замглавы Минфина США Адейемо сказал, что для отмены санкций РФ должна изменить политику
Уолли Адейемо

Уолли Адейемо. Фото: Biden Transition / Consolidated News Photos / Global Look Press

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо назвал условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно, если Москва изменит свою политику. Его слова передает РИА Новости.

«Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо. Замглавы Минфина пояснил, что подвергнутые санкциям лица должны понимать, что цель ограничений — это изменение поведения.

Ранее Уолли Адейемо заявил, что российский военно-промышленный комплекс является следующей целью для санкций Вашингтона. По его словам, минфин будет работать над тем, чтобы «часть за частью нарушить работу ВПК России и цепочку поставок».

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Марина Совина
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