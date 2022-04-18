США определили следующую цель для антироссийских санкций

Замминистра финансов США Адейемо назвал российский ВПК следующей целю санкций

Российский военно-промышленный комплекс является следующей целью для санкций Вашингтона. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, передает РИА Новости.

По его словам, минфин будет работать над тем, чтобы «часть за частью нарушить работу ВПК России и цепочку поставок».

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о работе над шестым пакетом санкций против России. Она объяснила, что его цель — снижение дохода российских властей. Последний блок ограничений был опубликован 9 апреля. Помимо прочего, он включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Ранее журнал Economist указал, что некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отказываются вводить санкции против России. Отмечается, что самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны. «В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес», — говорилось в материале.