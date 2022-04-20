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В Крыму предупредили о возможной провокации ВСУ в Одессе

Постпред Крыма Мурадов: Киев готовит массовые расстрелы в Одессе под видом военных РФ

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов рассказал, что жители юга Украины опасаются возможной провокации киевских властей в Одессе. По их мнению, украинские военные могут устроить массовую кровавую бойню среди мирного населения под видом российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мурадова, местные жители предупреждают о том, что «озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных».

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Поспред подчеркнул, что очевидцы сообщают о большом скоплении танков украинских военных вокруг Одессы и о приехавших иностранных наемниках в самом городе. Люди рассказывают, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодевают в форму российской армии. При этом, как сообщают одесситы, российских войск в городе нет.

По данным Минобороны России, СБУ готовит провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в совершении военных преступлений с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей.

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Марина Совина
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