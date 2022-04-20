Генерал рассказал о следующем этапе спецоперации на Украине

Генерал Шаманов: освобождение Одессы станет следующим этапом спецоперации на Украине

Бывший главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев», генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с газетой «Аргументы и факты» рассказал, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом спецоперации на Украине.

По его словам, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. «Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле», — сказал он. Шаманов добавил, что в настоящее время идет продвижение в районе Николаева. «Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — подчеркнул он.

Генерал считает, что цели первого этапа операции достигнуты. По его словам, российским войскам удалось подавить украинские силы ПВО. Также Россия нанесла существенный урон военной инфраструктуре Украины и лишила страну централизованного государственного и военного управления, сказал он.

Шаманов отметил, что продвижения российских войск были затруднены, так как военные пытались избежать гибели мирных жителей. «Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент – коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками», — подчеркнул он.

По словам генерала, перед военными РФ стоит задача провести демилитаризацию Украины, то есть лишить страну опасного для России военного потенциала. Он заявил, что это невозможно сделать в рамках двух областей. Он также добавил, что следует установить контроль в административных центрах и поддержать мирное гражданское самоуправление. «Если мы сейчас не решим этот вопрос с Украиной, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».