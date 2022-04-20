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Актер из фильма «Метро» восхитился электричками в Москве

Актер Сергей Пускепалис восхитился сообщением между Москвой и Подмосковьем

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Российский актер Сергей Пускепалис, известный по роли в фильме «Метро», восхитился железнодорожным сообщением между столицей и Подмосковьем. Он поделился своим мнением в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер проживает в Ярославле, так как занимает должность художественного руководителя ярославского театра имени Федора Волкова. Однако сын Пускепалиса проживает в Подмосковье — каждый день он добирается оттуда до Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

«Сейчас это недалеко, тем более есть прекрасные железнодорожные ветки, по которым каждые пять минут ходит электричка. Очень быстро: 35 минут — и он в самом центре», — отметил актер.

В марте 2022 года о передвижениях по Москве высказался сын российского режиссера Никиты Михалкова, актер Артем Михалков. Он отнес к недостаткам города пробки и полосы для общественного транспорта. Актер подчеркнул необходимость решить проблему.

Нина Ташевская
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