Актер из фильма «Метро» восхитился электричками в Москве

Актер Сергей Пускепалис восхитился сообщением между Москвой и Подмосковьем

Российский актер Сергей Пускепалис, известный по роли в фильме «Метро», восхитился железнодорожным сообщением между столицей и Подмосковьем. Он поделился своим мнением в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер проживает в Ярославле, так как занимает должность художественного руководителя ярославского театра имени Федора Волкова. Однако сын Пускепалиса проживает в Подмосковье — каждый день он добирается оттуда до Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

«Сейчас это недалеко, тем более есть прекрасные железнодорожные ветки, по которым каждые пять минут ходит электричка. Очень быстро: 35 минут — и он в самом центре», — отметил актер.

В марте 2022 года о передвижениях по Москве высказался сын российского режиссера Никиты Михалкова, актер Артем Михалков. Он отнес к недостаткам города пробки и полосы для общественного транспорта. Актер подчеркнул необходимость решить проблему.