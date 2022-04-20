ФСБ пресекла хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

ФСБ пресекла хищение денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в городах Ростов-на-Дону и Хабаровске. Об этом в среду, 20 апреля, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, сотрудники и руководство филиалов причастны к хищению бюджетных денежных средств, которые выделялись на реализацию программы повышения квалификации, касавшейся управления регионом. Следователи ФСБ завели уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Руководство РАНХиГС активно сотрудничает с силовиками и оказывает им содействие в расследовании.

14 апреля сообщалось, что Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему совладельцу банка «Траст» Илье Юрову по делу о хищении из кредитной организации 14,5 миллиарда рублей.