Российского банкира заочно осудили на восемь лет за хищение 14 миллиардов рублей

В Москве суд заочно дал 8 лет экс-совладельцу банка «Траст» за хищение 14,5 млрд рублей

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему совладельцу банка «Траст» Илье Юрову по делу о хищении из кредитной организации 14,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-банкир признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Суд дал ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскано 1,5 миллиарда рублей и 167 миллионов долларов по иску потерпевшей стороны.

Юров находится в международном розыске. За границей также скрываются два других экс-совладельца банка Николай Фетисов и Сергей Беляев.

За хищения из «Траста» ранее были осуждены бывшие председатель правления банка Олег Дикусар — он получил семь лет — и финдиректор Евгений Ромаков, который был приговорен к четырем годам колонии.