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Российские производители раскрыли судьбу рынка косметики

«Пятый канал»: импортозамещение положительно скажется на рынке российской косметики

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Производители косметики, включая генерального директора компании Estel Льва Охотина и руководителя предприятия по изготовлению спа-косметики Анну Горобец, раскрыли судьбу бьюти-рынка в России. Об этом сообщает «Пятый канал».

Эксперты отметили, что одной из главных задач на данный момент является импортозамещение, которое положительно скажется на косметической сфере. При этом оно будет возможно благодаря восстановлению химической отрасли в России, которое началось пять лет назад. Так, в настоящее время отечественное производство стало меньше нуждаться в иностранных полимерах. «Еще совсем недавно Россия очень сильно зависела от поставки полимеров», — пояснил Охотин.

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В то же время недостающие ингредиенты начали закупать в азиатских странах. «Предприятия находят друг друга и строят внутрироссийские производственные цепочки: заказчики делают заявки на необходимое сырье и материал, а поставщики предлагают свою продукцию», — отметил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

В свою очередь, Горобец рассказала, что у их компании не наблюдается проблем с поставками. Кроме того, данные изготовители спа-косметики могут позволить себе лояльные цены, несмотря на продукцию из натуральных компонентов.

В марте представители бьюти-индустрии также высказались о перспективах косметической сферы в России после ухода западных брендов. По мнению экспертов, освободившуюся нишу в стране займут отечественные изготовители. При этом в наиболее выгодном положении окажутся те, кто открыл собственное производство косметических ингредиентов. На фоне ситуации, сложившейся на российском рынке в связи с событиями на Украине, данные предприятия станут более конкурентоспособными и эффективными.

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