В США оценили запуск баллистической ракеты «Сармат»

В Пентагоне сообщили, что Москва заранее уведомила Вашингтон о запуске ракеты «Сармат»

В Минобороны США заявили, что Москва заранее уведомила Вашингтон об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Пентагона.

Американские военные оценили данный запуск как обычную процедуру. По их словам, такие испытания не представляют угрозы для США при условии должного оповещения со стороны России.

Ранее на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Учебные боевые блоки успешно поразили объекты на полигоне Кура на полуострове Камчатка.