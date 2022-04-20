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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет на майские праздники

Самые выгодные билеты из Москвы в Хургаду на майские праздники стоят 81,2 тысячи рублей

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Эксперты туриндустрии раскрыли россиянам оптимальную стоимость авиабилетов на курорты Египта в период предстоящих майских праздников. Данные приводит портал TourDom.

Самые выгодные по цене билеты из Москвы в Хургаду предлагает отечественная авиакомпания Red Wings — они стоят от 81,2 тысячи рублей на человека в обе стороны. В стоимость включен провоз багажа весом до 23 килограммов. Время в пути — чуть более шести часов. В Хургаду перевозчик со 2 апреля выполняет четыре вылета в неделю, в Шарм-эш-Шейх — два.

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Проездные документы также есть у «Азимута», цены на перелет из Минеральных Вод в Хургаду и Шарм-эш-Шейх стартуют от 76 тысяч и 91,5 тысячи рублей с человека. Компания осуществляет полеты в оба египетских аэропорта дважды в неделю на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Из Москвы также можно улететь на самолетах египетского перевозчика EgyptAir — проезд до Хургады и обойдется одному путешественнику в 73,5 тысячи рублей, в Шарм-эш-Шейх — в 62,5 тысячи рублей. Улететь в Каир из Сочи и обратно можно минимум за 50,9 тысячи рублей авиакомпанией «Аэрофлот». Туристам придется провести в дороге туда почти 12 часов и 9 часов обратно.

Ранее в апреле сообщалось, что в Египте запустили электронную платформу для предполетной регистрации пассажиров. Не менее чем за два дня до начала поездки туристы могут пройти регистрацию и заполнить декларацию здоровья, добавив сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.

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Валентина Процкова
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