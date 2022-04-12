Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам облегчили процесс въезда в Египет

В Египте запустили электронную платформу для ускоренного санитарного контроля в аэропорту

Фото: Sui Xiankai / Globallookpress.com

В Египте запустили электронную платформу для предполетной регистрации пассажиров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, новый портал облегчит процесс въезда в страну и ускорит прохождение санитарного контроля на границе. Не менее чем за два дня до начала поездки туристы могут пройти регистрацию и заполнить декларацию здоровья, добавив сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря

После заполнения всех полей на почту приходит QR-код, который необходимо показать перед посадкой в самолет, а также по прибытии в аэропорт.

В АТОР напомнили, что въехать в Египте также можно старым способом, заполнив бумажную анкету на борту самолета.

Ранее, 9 апреля, египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air возобновил прямые рейсы из Москвы в Каир. Полеты выполняются на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составляет 5,5 часа. Цена авиабилетов в одну сторону стартует от 447 долларов (36,9 тысячи рублей) на одного человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Жителей Белгорода пригласили вступить в народную дружину
Терапевт назвал сосудистые звездочки первыми сигналами десяти болезней
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
В Москве недосчитались элитного жилья
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.