Путин прокомментировал пословицей уход Zara и Uniqlo из России

Путин прокомментировал уход брендов из России пословицей «свято место пусто не бывает»

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос об уходе из страны брендов Zara, H&M и Uniqlo вспомнил русскую пословицу «свято место пусто не бывает». Об этом пишет ТАСС.

По мнению главы государства, эту нишу теперь могут занять российские дизайнеры. «Если с российского рынка кто-то уходит, то свято место пусто не бывает. Хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли его», — прокомментировал Путин.

Он также заявил о необходимости наладить технологии и создание материалов. «А талантливых людей в РФ очень много. У нас огромные возможности», — заключил он.

Ранее в марте глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не спровоцирует у россиян проблем при покупке одежды. Он напомнил, что в стране существует больше тысячи марок одежды, обуви и аксессуаров, которые станут альтернативой ушедшим брендам.

Испанский ретейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex), в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявил о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж в России в начале марта. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike, Hugo Boss, Adidas и другими известными брендами.