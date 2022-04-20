Дума одобрила запрет раскрывать банковскую тайну иностранцам

Госдума приняла законопроект о запрете раскрывать банковскую тайну иностранцам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий банкам раскрывать компетентным ведомствам других стран сведения, относящиеся к банковской тайне. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты.

К не подлежащим разглашению сведениям относятся данные о клиентах, их представителях, совершаемых ими операциях, бенефициарных собственниках и выгодоприобретателях. Исключением станут только запросы, соответствующие законодательству и нормативным актам России. Банки должны будут в течение трех дней уведомлять о получении таких запросов от иностранных ведомств Росфинмониторинг и Центральный банк.

Законопроект будет отправлен в Совет Федерации, а затем на одобрение президенту. Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Этот закон дает право правительству и президенту принимать меры для противодействия западным санкциям. В список недружественных России стран входят США, государства ЕС, Украина, Черногория, Лихтенштейн и другие.

После начала Россией военных действий на территории Украины ряд стран ввели санкции, в числе которых заморозка зарубежных активов российских миллиардеров. Также в начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков, а в апреле полностью заморозил активы четырех организаций из списка.