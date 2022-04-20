Сотрудники МВД и таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из США

Сотрудники МВД задержали мужчину с поддельным паспортом за поставку наркотиков из США

Сотрудники полиции и таможни при силовой поддержке СОБР перекрыли канал контрабанды наркотиков из США. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские получили информацию о поставке запрещенных веществ из США в Московскую область под видом международных почтовых отправлений. Силовики задержали участника преступной группы с поддельным паспортом и изъяли у него посылку с тремя свертками марихуаны весом более килограмма.

В отношении мужчины возбудили дело. На время следствия его поместили в СИЗО.

19 апреля сообщалось, что в Петербурге сотрудники ФСБ и таможни нашли 40 килограммов кокаина в ящиках с бананами.