Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудники МВД и таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из США

Сотрудники МВД задержали мужчину с поддельным паспортом за поставку наркотиков из США

Кадр: МВД РФ

Сотрудники полиции и таможни при силовой поддержке СОБР перекрыли канал контрабанды наркотиков из США. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские получили информацию о поставке запрещенных веществ из США в Московскую область под видом международных почтовых отправлений. Силовики задержали участника преступной группы с поддельным паспортом и изъяли у него посылку с тремя свертками марихуаны весом более килограмма.

В отношении мужчины возбудили дело. На время следствия его поместили в СИЗО.

19 апреля сообщалось, что в Петербурге сотрудники ФСБ и таможни нашли 40 килограммов кокаина в ящиках с бананами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В России назвали возможный срок индексации пенсий
Светлане Лободе и лидеру «Океана Эльзы» запретили въезд в Россию на 50 лет
Популярные в 2000-х годах юбки вновь вернулись в моду
Экстрадицию Ассанжа в США оценили как «смертный приговор»
В Госдуме назвали условие продления майских праздников в 2022 году
Стала известна зарплата исключенных из сборной Украины российских биатлонисток
Пашинян заявил о достижении с Россией окончательного согласия по ряду вопросов
Из подмосковного дома подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей
Задымление возле мэрии Москвы ликвидировали
Путин назвал заставившую Россию начать спецоперацию причину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.