Сотрудники ФСБ и таможни нашли 40 килограммов кокаина в ящиках с бананами

В Петербурге сотрудники ФСБ и таможни изъяли кокаин стоимостью 600 миллионов рублей

В Петербурге сотрудники ФСБ и Балийской таможни изъяли более 40 килограммов кокаина стоимостью более 600 миллионов рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, 40 брикетов лежали в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии. Наркотик перевозили вместе с бананами из Эквадора. Поставка предназначалась сети продуктовых супермаркетов.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 229 УК РФ («Контрабанда наркотиков в особо крупном размере»).

21 мая сообщалось, что полиция Эквадора обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе бананов, которые предназначались к отправке в Россию и Бельгию.