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Индонезия оценила уход представителей Запада с встречи G20 из-за России

Министр финансов Индонезии заявила, что уход Запада с встречи G20 не сорвал консультации

Фото: Hafidz Mubarak / Reuters

Уход ряда представителей Запада с министерской встречи G20 из-за присутствия на ней РФ не привел к срыву консультаций, заявила министр финансов председательствующей в 2022 году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати. Ее слова приводит ТАСС.

«Это не было полнейшей неожиданностью для нас, в особенности как для председателя. И я думаю, что это было сделано так, что это не нарушило и в данном случае не создало проблем для нашей дискуссии», — оценила она.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне. Помимо Йеллен и Лагард, заседание организации покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины.

19 апреля Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России. Страны Запада ввели ограничения в ответ на специальную операцию, которую Россия проводит на Украине.

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Марина Совина
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