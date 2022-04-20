Российский фондовый рынок открылся падением

Индекс Мосбиржи снизился до 2299,58 пункта

В начале основной сессии на Московской бирже российский фондовый рынок падает. Индекс Мосбиржи снизился на 0,77 процента (до 2299,58 пункта) на открытии торгов, а индекс РТС — на 0,4 процента (до 928,15 пункта), свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара упал на 0,5 процента (до 78,16 рубля), курс евро вырос на 2,78 процента (до 86,8 рубля). Июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,28 процента (до 108,6 доллара за баррель), а WTI — на 1,22 процента (до 103,28 доллара за баррель).

Среди «голубых фишек» лидерами роста стали «Алроса», НЛМК и «Магнит» (рост от 2,59 до 0,37 процента). Больше всего упали акции «Лукойла» (минус 2,2 процента).

Курс биткоина вырос на 1,63 процента (до 41,37 тысячи долларов). Исторического рекорда стоимость биткоина достигала в ноябре 2021 года — тогда монета торговалась на отметке в 69 тысяч долларов. В январе биткоин упал на 17 процентов, а в феврале восстановился, отыграв 12 процентов.

На фоне экономической нестабильности и высокой инфляции инвесторы стали активнее вкладываться в золото как в актив для сохранения средств. 18 апреля золото превысило отметку в две тысячи долларов за унцию.