Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине

CNN: Вашингтон не может отследить, куда именно попадает отправленное Киеву вооружение

У Вашингтона нет возможности до конца отследить, куда попадает отправленное Киеву вооружение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По информации собеседника телеканала, у США есть немного способов узнать, куда именно направляют значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения на территории Украины.

«Оно падает в большую черную дыру, и через короткий промежуток времени у вас почти нет понимания, где находится вооружение», — сообщил представитель Пентагона. Основная угроза заключается в том, что часть оружия «может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых страна не собиралась вооружать», — отметил источник.

Американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой Киевом.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на следующей неделе. Уточняется, что новый пакет помощи будет «схожим по размеру» с предыдущим. В последний раз США выделили Украине вооружения на 800 миллионов долларов. Ожидается, что теперь в числе прочего Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.