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Путин поручил пересмотреть отношения с ВТО

Президент России Владимир Путин поручил обновить стратегию действий России в ВТО

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обновить стратегию действий России во Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению главы государства, санкции в отношении российских металлургических компаний носят незаконный характер и нарушают принципы ВТО, поэтому отношения с этой организацией необходимо пересмотреть, сообщает ТАСС.

Путин поручил правительству оценить правомерность решений западных контрагентов, а новую стратегию России в ВТО предоставить к 1 июня. «Уже говорил: нет оснований полагать, что поведение наших партнеров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо менять структуру производства и поставок отечественной металлургической продукции. «Россия — один из несомненных лидеров мировой металлургии. Мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов», — заявил Путин и добавил, что для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами останется предсказуемым и взаимовыгодным.

Также президент рассказал о необходимости стимуляции внутреннего спроса на продукцию металлургов в России. Путин считает, что отечественным металлургическим компаниям можно помочь, увеличив объем строительства, в том числе «жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства».

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Платон Щукин
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