Путин предложил помочь металлургам строительством

Президент России Путин заявил о необходимости стимулировать спрос на продукцию металлургии

Стимуляции внутреннего спроса на на продукцию металлургии в России необходимо помочь, в первую очередь благодаря строительству, заявил президент Владимир Путин. С соответствующим предложением он выступил на совещании по ситуации в отрасли, пишет ТАСС.

По словам Путина, речь может идти про рост объемов «жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства», а также спрос может стимулироваться «за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция».

По мнению российского президента, поддержать спрос могли бы долгосрочные проекты и программы, которые, полагает он, должны быть выгодны для экономики в целом.

В середине апреля стало известно, что российские металлургические компании начали отказываться от выплат дивидендов акционерам. Такое решение приняли как минимум три холдинга: «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz. Сами компании объясняют отказ от публикации стремлением защитить всех акционеров, в том числе тех, кто «не в состоянии принимать инвестиционные решения».