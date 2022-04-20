ФРГ поставит танки в Восточную Европу вместо отправки оружия на Украину

ФРГ поставит танки странам Восточной Европы, готовым отправить вооружение Украине

ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику времен СССР. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил высокопоставленный правительственный чиновник, вместо того, чтобы предлагать поставки напрямую, Германия предоставит танки странам Восточной Европы, которые отправят на Украину технику советских времен, пользоваться которой военнослужащие обучены. По словам чиновника, все еще ведутся переговоры о том, кто именно из союзников по НАТО в Восточной Европе будет поставлять оружие Украине.

Кроме того, сообщается, что Германия предоставит Украине боеприпасы и обучит использованию тяжелой артиллерии. Боеприпасы предназначены для самоходной скорострельной артиллерийской системы PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Вместе с тем он поделился, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения у немецкой военной промышленности. Комментируя слова Шольца, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заметил, что разочарован подобной позицией, однако подчеркнул, что Киев приветствует готовность Берлина выделить дополнительные средства для закупки военных товаров.