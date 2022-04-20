«Яндексу» предсказали потерю трети машин для каршеринга

«Ъ» сообщил о возможной потере «Яндекс.Драйвом» 35 процентов автопарка

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв», один из крупнейших на рынке, в 2022 году может потерять более трети парка. У 35 процентов машин истекают лизинговые контракты, так что компании придется вернуть их собственникам. Эксперты предсказывают, что с учетом дефицита автомобилей на рынке с продлением контрактов могут возникнуть трудности, сообщает «Коммерсантъ».

Возврат машин начался еще в январе. Как утверждает источник издания, основной лизинговый партнер «Яндекса» Major рассчитывает перепродать технику или выставляет неприемлемые для компании лизинговые условия.

Дефицит автомобилей в России привел к отказу производителей выдавать квоты, которыми привыкли пользоваться каршеринговые и таксомоторные компании. Одновременно лизингодатели повысили ставки с восьми процентов в год до 20-ти.

Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев отметил, что поиск новых автомобилей для каршеринга в кризис осложнен рядом факторов. Китайские производители не смогут заместить западные марки из-за высоких цен и разрушенных цепочек поставок. А российские машины, например, Lada, как показали эксперименты, непригодны для работы в каршеринге. Оказалось, что их приходится списывать еще до завершения лизингового договора.

Впрочем, после увеличения возраста автомобилей, имеющих право на бесплатную парковку в Москве, с трех до четырех лет, «Яндекс» может вернуть машины из Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, чтобы сосредоточиться на столичном рынке.

Источники в других компаниях подтверждают возникшие проблемы, добавляя, что заметно осложнилась ситуация с запчастями — их стало меньше, а те, что имеются, подорожали как минимум на 20 процентов. По словам Николаева, с учетом этих факторов стоимость поездок неизбежно вырастет, а популярность каршеринга снизится.

Ранее российские таксопарки предупредили, что в новых условиях без повышения цен или существенной господдержки отрасль может стать убыточной, а на рынке такси останутся одни «бомбилы», то есть нелицензированные частники.