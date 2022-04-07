Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил»

РБК: таксопарки заявили о возможном возвращении «бомбил» на дороги

Российские таксопарки столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количества и возвращения «бомбил» — частных нелицензированных таксистов — на дороги. Об этом пишет РБК.

Представители компаний рассказали изданию, что у бизнеса вызывают озабоченность такие факторы как повышение платежей по лизинговым договорам; дефицит и подорожание машин и запчастей; выросшее ОСАГО; отсутствие роста цен на поездки; падение спроса на услуги такси, а также текучка кадров. Владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков резюмировал, что данная отрасль «превратилась в убыточную». По его утверждению, компании рассчитывают на поддержку агрегаторов и государства и готовы обсуждать возможные критерии для ее получения. В противном случае уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы», что убьет сервис, а о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно, — указал он.

11 марта стало известно об остановке работы в России сервиса «Ситимобил» с 15 апреля. Такое решение приняли акционеры сервиса. При этом в первом сообщении отмечалось, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами сервиса будут выполнены в полном объеме, а сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работу. Агрегатор присутствует более чем в 80 городах России. Он занимает второе место по числу онлайн-заказов поездок в Москве, а также в большинстве городов своего присутствия.

Ранее в России ужесточили требования для приема на работу в такси. Так, депутаты Государственной Думы приняли в I чтении законопроект, согласно которому водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать в такси.