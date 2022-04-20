Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Зак Снайдер объявил о начале съемок нового фильма для Netflix

Режиссер Зак Снайдер объявил о начале съемок фантастического фильма «Мятежная луна»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Зак Снайдер объявил о начале съемок нового фантастического фильма «Мятежная луна» для стриминговой платформы Netflix. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что действие картины развернется в будущем. Сюжет расскажет о живущей на краю Вселенной мирной колонии, которая противостоит тирану Балисарию. Одна из жительниц планеты отправится на поиски соратников, чтобы остановить злодея.

Главные роли в ленте исполнят София Бутелла и Чарли Ханнэм. Дата премьеры не раскрывается.

Ранее стало известно, что звезда фильмов «Аквамен» и «Дюна» американский актер Джейсон Момоа сыграет ведущую роль в экранизации популярной видеоигры Minecraft. Режиссером выступит Джаред Хесс, который работал над такими проектами, как «Суперначо», «Последний человек на Земле» и «Наполеон Динамит». О том, кого именно сыграет Момоа, ничего не известно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров
США решили направить новую партию вооружений Украине
10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Израиль отказался продавать Украине вооружение
Германия отвергла требования России по оплате газа
Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд
Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.