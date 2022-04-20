Зак Снайдер объявил о начале съемок нового фильма для Netflix

Режиссер Зак Снайдер объявил о начале съемок фантастического фильма «Мятежная луна»

Американский режиссер Зак Снайдер объявил о начале съемок нового фантастического фильма «Мятежная луна» для стриминговой платформы Netflix. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что действие картины развернется в будущем. Сюжет расскажет о живущей на краю Вселенной мирной колонии, которая противостоит тирану Балисарию. Одна из жительниц планеты отправится на поиски соратников, чтобы остановить злодея.

Главные роли в ленте исполнят София Бутелла и Чарли Ханнэм. Дата премьеры не раскрывается.

Ранее стало известно, что звезда фильмов «Аквамен» и «Дюна» американский актер Джейсон Момоа сыграет ведущую роль в экранизации популярной видеоигры Minecraft. Режиссером выступит Джаред Хесс, который работал над такими проектами, как «Суперначо», «Последний человек на Земле» и «Наполеон Динамит». О том, кого именно сыграет Момоа, ничего не известно.