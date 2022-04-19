Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в фильме о Minecraft

Звезда «Аквамена» и «Дюны» Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме о Minecraft

Звезда фильмов «Аквамен» и «Дюна», 42-летний американский актер Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации популярной видеоигры Minecraft. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Студия Warner Bros. объявила о том, что снимет фильм по видеоигре еще в 2014 году. Режиссером ленты выступит Джаред Хесс, который ранее работал над такими проектами, как «Суперначо», «Последний человек на Земле» и «Наполеон Динамит». О том, кого именно сыграет Момоа, а также о деталях сюжетной линии экранизации Minecraft ничего не известно.

Продюсерами картины выступят Мэри Пэрент и Рой Ли, которые ранее работали с Джейсоном Момоа в фильме «Дюна». В разработке проекта также приняла участие скончавшаяся в 2018 году Джилл Мессик. За работу над фильмом продюсера наградят посмертно.

Сообщается, что в данный момент это не единственная совместная работа Джейсона Момоа и Warner Bros. В 2023-м году студия выпустит продолжение фильма «Аквамен», где актер вновь сыграет главную роль. В 2018-м сбор первой части картины составил 1 миллиард долларов.

В январе стало известно, что Момоа примет участие в десятой части «Форсажа».