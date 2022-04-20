В Эстонии временно запретили собрания с георгиевскими лентами и флагами России

Полиция Эстонии временно запретила собрания с георгиевскими ленточками и флагами России

В Эстонии временно запретили публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы. Об этом сообщает пресс-служба эстонской полиции.

В ведомстве заявили, что ограничение было введено в связи с празднованием 9 Мая и годовщиной апрельских беспорядков 2007 года. Запрет будет действовать с 26 апреля по 10 мая на территории Таллина и уездов Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чтобы «избежать провокаций». В полиции уточнили, что при необходимости ограничение может быть продлено или распространено на всю Эстонию.

«Чтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Таллине неизвестные осквернили памятник «Бронзовый солдат», посвященный павшим в Великой Отечественной войне освободителям эстонской столицы. Отмечается, что со статуи был срезан орден Красной Звезды.

В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли «Бронзового солдата» вместе с захоронениями советских воинов, на месте которых памятник был установлен. Монумент и останки переместили из центра Таллина на местное военное кладбище. Это спровоцировало массовые волнения и выступления несогласных сразу в нескольких городах республики.