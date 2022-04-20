Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе

Президент Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных», — заявил президент, добавив, что украинские власти готовы ради украинцев на любой формат обмена и готовы к диалогу.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что при возврате контрактников, попавших в плен во время спецоперации на Украине, возникают сложности. По заявлению омбудсмена, пока российским властям удалось добиться возвращения лишь одного из девяти оказавшихся в плену уральцев.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Адвоката рэпера Ромы Жигана задержали в Москве
Силуанов предупредил G20 о последствиях санкций против России
США введут визовые ограничения против ряда россиян
Силуанов призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
В МИД оценили возможность взаимных визитов официальных лиц России и КНДР
США ввели новый пакет санкций против России
Владимир Путин поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования»
Обломки украинской ракеты убили ребенка в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.