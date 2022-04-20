В России описали возникающие при возврате пленных солдат с Украины сложности

Омбудсмен Мерзлякова рассказала, что с возвратом пленных солдат с Украины есть сложности

При возврате контрактников, попавших в плен во время спецоперации на Украине, возникают сложности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит портал E1.ru.

По заявлению омбудсмена, пока российским властям удалось добиться возвращения лишь одного из девяти оказавшихся в плену уральцев. Вину за сложности с обменом солдат Мерзлякова возложила на украинскую сторону — по ее словам, проблема заключается в нежелании Киева идти Москве навстречу.

«Работа по возвращению наших ребят из плена продолжается», — подытожила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России уже помогла вернуться из плена на родину трем военнослужащим из Челябинской области.

25 марта Минобороны объявило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий. Данных о числе пленных среди российских солдат ведомство не называло.