Из украинского плена в Россию вернулись трое челябинских военных

В Россию из плена на Украине вернулись трое солдат из Челябинской области

Трое военнослужащих из Челябинской области, которые находились в украинском плену, вернулись в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Она рассказала, что около двух недель назад получила список с именами военнослужащих из Челябинской области, попавших в плен на Украине. Совместно с их родными, а также с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой были приложены все возможные усилия для их скорейшего возвращения, объяснила Сударенко.

«На сегодняшний день все они уже в России, благополучно возвращаются домой — два танкиста и летчик. Не могу даже описать словами, как я счастлива, что все благополучно разрешилось!», — добавила омбудсмен по правам человека.

В заключении Сударенко выразила свою благодарность Татьяне Москальковой за оказанную помощь.

Ранее Минобороны России заявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. В числе сдавшихся — 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола.