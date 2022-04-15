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Стало известно о попавших в плен на Украине уральских солдатах

Девять участников спецоперации на Украине из Свердловской области попали в плен

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Девять участвовавших в спецоперации на Украине военнослужащих из Свердловской области попали в плен. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит портал «ЕАН».

Она рассказала, что список пленных уральских солдат передан в Минобороны — там уже работают над обменом россиян на украинских солдат. «Мы их ждем. Количества вэсэушных пленных достаточно, чтобы обменять на наших. Я сама каждый день жду и спрашиваю об этом», — объявила Мерзлякова.

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Также она отметила, что вопросом возвращения российских пленных активно занимается и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Ранее сообщалось, что омбудсмен уже помогла вернуться из плена на родину трем военнослужащим из Челябинской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий. Данных о числе пленных среди российских солдат ведомство не называло.

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Валерий Розенберг
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